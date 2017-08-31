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    НХЛ. «Калгари» ведет переговоры с Ягром

    Теги возможные переходы Калгари Яромир Ягр НХЛ

    Форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в «Калгари».

    «Флэймс» ведут переговоры с 45-летним чехом.

    Ранее сообщалось, что канадский клуб готов предложить Ягру однолетний контракт на 3,7 миллиона долларов.

    В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» нападающий набрал 46 (16+30) очков.

    Ягр занимает второе место в истории чемпионатов НХЛ по результативным баллам (1914) после Уэйна Гретцки (2857).

    Яромир Ягр: «Не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ»

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