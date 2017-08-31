НХЛ. «Калгари» ведет переговоры с Ягром
Форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в «Калгари».
«Флэймс» ведут переговоры с 45-летним чехом.
Ранее сообщалось, что канадский клуб готов предложить Ягру однолетний контракт на 3,7 миллиона долларов.
В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» нападающий набрал 46 (16+30) очков.
Ягр занимает второе место в истории чемпионатов НХЛ по результативным баллам (1914) после Уэйна Гретцки (2857).
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