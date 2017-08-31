НХЛ. «Калгари» ведет переговоры с Ягром

Форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в .

«Флэймс» ведут переговоры с 45-летним чехом.

Ранее сообщалось, что канадский клуб готов предложить Ягру однолетний контракт на 3,7 миллиона долларов.

В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» нападающий набрал 46 (16+30) очков.

Ягр занимает второе место в истории чемпионатов по результативным баллам (1914) после Уэйна Гретцки (2857).

Яромир Ягр: «Не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ»