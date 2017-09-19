Яромир Ягр о возможном переходе в «Нефтехимик»: «КХЛ мне определенно интересна»

Нападающий Яромир Ягр высказался по поводу того, что к нему проявляет интерес .

– Яромир, генменеджер «Нефтехимика» заявил, что у клуба огромный интерес к вам, что ведет переговоры с вашими представителями.

– Лично я ни с кем не разговаривал, но за своих представителей мне трудно говорить. Возможно, какие-то переговоры ведутся.

Однако я по-прежнему хочу подписать контракт в . Есть три-четыре клуба, с которыми мы ведем переговоры. И пока не будет ясности с командами НХЛ, в сторону Европы я смотреть не буду. Но мне определенно интересна.

Потому что, если я не буду играть в НХЛ, то хочу поехать на Олимпиаду. А чтобы попасть в состав на Олимпиаду – мне нужно играть в сильнейшей лиге из тех, в которых я могу выступать. И это как раз про КХЛ, – заявил Ягр.

Директор «Нефтехимика»: «Ягр знает о нашем интересе. Мы постараемся за него побороться»

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