Владимир Тарасенко: « Я недоволен предыдущими сезонами. Хочу стать лучшим»

Нападающий «Сент-Луиса» заявил, что недоволен тремя предыдущими сезонами, несмотря на личную статистику, поскольку его команда не добивалась успеха в плей-офф.

«Нет, я не доволен тремя предыдущими сезонами. Да, была хорошая статистика, но этого недостаточно для меня. Просто нет никакого смысла играть, если не хочешь стать лучшим. И именно это я постараюсь сделать. Именно поэтому в нынешнее межсезонье я работал по-другому. У нас по-прежнему одна цель.

В прошлом сезоне мы пережили плохой опыт в плей-офф. Было не так уж плохо, но наша команда не выиграла. Получив неприятные уроки, мы готовы к новому сезону.

Я на этот раз попробовал меньше работать с весами, больше внимания уделил балансировке, стабилизации организма. Надо правильно питаться и следовать надлежащей программе тренировок. Сейчас чувствую себя лучше», – сказал россиянин.