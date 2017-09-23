Олег Знарок о разгроме «Югры» – 9:1: «Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что победа была легкой»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал крупную победу над «Югрой» (9:1) в матче регулярного чемпионата .

«Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный – 1:9. Игра могла сложиться в другую сторону.

Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому», – заявил Знарок.

СКА продлил победную серию до 14 матчей. Рекорд КХЛ – 18 побед подряд

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