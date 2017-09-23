СКА продлил победную серию до 14 матчей. Рекорд КХЛ – 18 побед подряд
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях выиграл у «Югры» (9:1).
Таким образом, питерский клуб продлил серию побед до 14 игр и остается единственной командой в лиге, которая еще не проигрывала.
В минувшем сезоне СКА остановился на серии из 15 побед подряд. Рекорд лиги был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 (18 побед кряду).
Команда тренера Олега Знарка набрал 39 очков в 14 матчах и лидирует в таблице Западной конференции.
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