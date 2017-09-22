Алексей Анисимов: «Мне обидно, когда говорят, что судьи помогают топ-клубам»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал судейство в матче — СКА (1:3).

«Что касается толчка на борт. Идет воздействие Осипова на Широкова. Вопрос в том, что Широков разбивает лицо, и у судьи нет другой опции, кроме как выписать 5+20, согласно руководству по судейству. Если есть травма при толчке на борт, судьи накладывают большой и дисциплинарный штраф. Не было бы крови, судья все равно зафиксировал бы нарушение и наложил 2 минуты.

Вопрос о том, как судьи работают на матчах топ-клубов, вообще не должен стоять, он в корне неправильный. В матче СКА – «Металлург» точно так же удаляли СКА. Они много играли в меньшинстве, а защитник Зубарев заслуженно получил 5+20 минут. Не надо обращать внимание, топ-клуб или какой-то другой. Когда ошибаются в другую сторону, никто об этом не говорит. И это для меня, как для руководителя судейства, самое обидное. Все ошибки судей, методические, технические, мы видим, фиксируем и работаем над ними.

Нам нужно менять менталитет. В клубах Европы и Северной Америки не перекладывают все свои неудачи на судей», — сказал Анисимов.

Соперники СКА недовольны судейством

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