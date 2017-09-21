Президент «Авангарда» после матча со СКА поблагодарил судей за великолепную работу

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев после матча против (1:3) посетил пресс-конференцию тренеров.

Шалаев перед началом пресс-конференции поблагодарил судей за великолепную работу, передает официальный твиттер омского клуба.

Отметим, что в концовке игры болельщики выразили свое недовольство работой судей.

После удаления защитника омской команды Александра Осипова (5+20) в третьем периоде на лед полетели посторонние предметы и монеты.

Матч «Авангард» – СКА судили Роман Гофман и Константин Оленин.

Фото: официальный твиттер «Авангарда»

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