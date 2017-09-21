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    Президент «Авангарда» после матча со СКА поблагодарил судей за великолепную работу

    Теги Авангард СКА судьи Владимир Шалаев Константин Оленин КХЛ Роман Гофман

    Президент «Авангарда» Владимир Шалаев после матча против СКА (1:3) посетил пресс-конференцию тренеров.

    Шалаев перед началом пресс-конференции поблагодарил судей за великолепную работу, передает официальный твиттер омского клуба.

    Отметим, что в концовке игры болельщики «Авангарда» выразили свое недовольство работой судей.

    После удаления защитника омской команды Александра Осипова (5+20) в третьем периоде на лед полетели посторонние предметы и монеты.

    Матч «Авангард» – СКА судили Роман Гофман и Константин Оленин.

    Фото: официальный твиттер «Авангарда»

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