Президент «Авангарда» после матча со СКА поблагодарил судей за великолепную работу
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев после матча против СКА (1:3) посетил пресс-конференцию тренеров.
Шалаев перед началом пресс-конференции поблагодарил судей за великолепную работу, передает официальный твиттер омского клуба.
Отметим, что в концовке игры болельщики «Авангарда» выразили свое недовольство работой судей.
После удаления защитника омской команды Александра Осипова (5+20) в третьем периоде на лед полетели посторонние предметы и монеты.
Матч «Авангард» – СКА судили Роман Гофман и Константин Оленин.
Фото: официальный твиттер «Авангарда»
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