КХЛ. «Авангард» примет СКА, ЦСКА в гостях у «Йокерита»
В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 21 сентября, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 21 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 21 сентября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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