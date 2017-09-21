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    КХЛ. «Авангард» примет СКА, ЦСКА в гостях у «Йокерита»

    Теги Авангард Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Спартак результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 7 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – Динамо Москва
    Дата проведения
    21 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео

     

    Авангард – СКА
    Дата проведения
    21 сентября, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео

     

    Барыс – Динамо Минск
    Дата проведения
    21 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Югра – Локомотив
    Дата проведения
    21 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео

     

    Йокерит – ЦСКА
    Дата проведения
    21 сентября, 18.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Северсталь – Куньлунь
    Дата проведения
    21 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Спартак – Адмирал
    Дата проведения
    21 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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