Ник Бэйлен: «Технически – биткойн такая же псевдовалюта, как рубль или доллар. Я в него не верю»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о финансовых событиях, происходящих в мире.

– Вы поступили в университет Боулинг Грин, но через год вернулись в USHL. Что произошло?

– Там просто уволили весь тренерский штаб, руководство не собиралось поддерживать команду на прежнем уровне, поэтому мне не хотелось там оставаться. А если колледж меняешь – не имеешь права играть целый год. Благо возраст позволял мне вернуться в USHL, поэтому снова оказался в «Индиане». А потом уже поступил в RPI.

– Ренселерский политехнический – один из самый престижных вузов мира в области естественных наук, в частности – физики.

– Да, они выпускают классных инженеров, но я изучал там экономику и финансы (смеется). Это все потому, что мне оставалось учиться только три года, и я бы не успел получить степень на более сложном курсе. А финансы укладывались в три. Причем я закончил его за два, так что на последнем курсе добавил экономику и успел завершить курс. Обычно ребята берут себе предметы на 16 академических кредитов, я брал – на 21, по максимуму. Хотел извлечь из обучения все, что только можно. Так что получил сразу две степени за три года.

Мне нравится учиться. Учился я бесплатно, поскольку играл в хоккей, и было бы глупо не пользоваться полученными возможностями по полной программе.

Можно было брать какие-то глупые легкие предметы, но я уже тогда думал о том, что хоккеем жизнь не ограничивается, что чем-то по окончании карьеры нужно будет заниматься. Так что мне было важно чему-то научиться: как работать с финансами, как инвестировать средства. Мне в принципе интересен мир финансов. И я нем немного разбираюсь.

– И что тогда вы думаете о биткойне?

– Я в него не верю. Посмотрите – сейчас принимаются активные меры по ограничению его использования, в частности – в Китае. И это только начало. Вообще, количество ICO просто поражает воображение. Даже Флойд Мейвезер полез в эту тему.

Конечно, сейчас даже обычные деньги частично являются воздухом. Их же можно просто взять и напечатать, чем государства и занимаются. Никакого золотого стандарта больше нет. Так что чисто технически – биткойн такая же псевдовалюта, как рубль или доллар. Привязки к золоту у них нет. Но биткойн все же больше похож на финансовую пирамиду. Что-то вроде «Гербалайфа» в финансах.

Вполне может прийти день, когда все эти биткойны обернутся ничем. Но утверждать этого не буду. Сейчас столько новых технологий, и люди часто их не понимают и в них не разбираются, а ведутся на банальный хайп. Который раздувается как раз теми, кто понимает и разбирается. За последний год очень много шума вокруг биткойна и криптовалют в целом. Крайне интересно, как отреагирует рынок, когда Китай полностью запретит биткойн.

– Если бы вы не стали хоккеистом – чем бы занялись?

– Наверное, инвестиционным банкингом. Мне это интересно, я слежу за этой темой. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы это занимало все мое время. Чтобы я не отрывался от компьютера. Мне нравится социализироваться, развивать свои социальные навыки.

Так что, скорее всего, пошел бы учиться дальше. Получил бы MBA. Возможно, в области спортивного менеджмента. Было бы интересно стать спортивным директором какого-нибудь университета. Может, так и сделаю. Все зависит от того, как долго я буду играть в хоккей, – рассказал Бэйлен.

🔥 Главное русскоязычное приложение о КХЛ: iOS / Android