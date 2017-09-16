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    🔥Самый крутой хоккейный канал российских Фейсбука, Твиттера и ВКонктакте

    Теги сборная России НХЛ КХЛ

    Любите хоккей и постоянно зависаете в социальных сетях?

    Тогда вам обязательно нужно подписаться на самый популярный канал о хоккее. Важнейшие хоккейные новости, ностальгические фото, лучшие видео, а иногда даже мемы – «Это хоккей!» будет развлекать вас постоянно.

    «Это хоккей!» в Твиттере

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    «Это хоккей!» в Фейсбуке

    Это видео посмотрели уже почти 700 тысяч человек. Подписывайтесь на «Это хоккей!», чтобы не пропустить следующий хит!

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