Александр Медведев: «У нас такой уровень жизни, что нельзя брать 100 долларов за билет»

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о системе рейтингования клубов.

«Этот рейтинг ставит перед клубами задачу. Никто не хочет покинуть КХЛ, но для этого надо работать. Не только хорошо играть, но и привлекать публику, обеспечивать хорошее качество трансляций.

К сожалению, на большинстве стадионов до сих пор не соблюдаются новые требования по свету. Но мы видим, что клубы работают над этим. Надеемся, недостатки будут устранены.

Понятно, что сам по себе ни один дворец не окупится. У нас такой уровень жизни, что невозможно сделать цену 100 долларов за билет. Однако есть опробованные бизнес-модели, когда дворец становится частью комплекса, в котором представлены жилье, торговые пространства, деловые центры», – сказал Медведев.

По итогам текущего сезона КХЛ покинут три команды с самым низким рейтингом.