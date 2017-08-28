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    Павел Колобков об Овечкине на Олимпиаде: «Пока есть время, чтобы урегулировать спорные вопросы без конфликтов»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Павел Колобков Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с возможным участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в хоккейном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. 

    «Давайте подождем. Александр – настоящий патриот, он всегда готов биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные обязательства перед работодателем. В противном случае неизбежен штраф или дисквалификация.

    Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время, чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не стоит бежать впереди паровоза», – сказал Колобков. 

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