Павел Колобков об Овечкине на Олимпиаде: «Пока есть время, чтобы урегулировать спорные вопросы без конфликтов»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с возможным участием форварда «Вашингтона» в хоккейном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Давайте подождем. Александр – настоящий патриот, он всегда готов биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные обязательства перед работодателем. В противном случае неизбежен штраф или дисквалификация.

Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время, чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не стоит бежать впереди паровоза», – сказал Колобков.