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    Евгений Малкин: «В новом сезоне НХЛ Радулов покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован»

    Теги Питтсбург Даллас Евгений Малкин Александр Радулов НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об Александре Радулове. 

    – В межсезонье вы готовились к сезону вместе с Радуловым. Почему?

    – Мы больше 10 лет друг друга знаем. Часто общаемся. Все лето, можно сказать, вместе провели. Саша – веселый, искренний, интересный парень. Он порекомендовал мне тренера Павла Маркидана, с которым Александр готовился к прошлому сезону в НХЛ. Радулов был очень доволен результатами этой подготовки.

     – Судя по тому, как резво сегодня выполнял все упражнения Радулов, он в прекрасной форме…

    – Даже не знаю, откуда у него столько энергии! В физическом плане он подготовлен к сезону просто здорово. Сильно тренировался летом, с утроенной энергией, чтобы в полной мере проявить себя в новом клубе. Думаю, в этом чемпионате Александр покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован, – сказал Малкин. 

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