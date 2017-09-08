Евгений Малкин: «В новом сезоне НХЛ Радулов покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован»

Форвард «Питтсбурга» поделился мнением об Александре Радулове.

– В межсезонье вы готовились к сезону вместе с Радуловым. Почему?

– Мы больше 10 лет друг друга знаем. Часто общаемся. Все лето, можно сказать, вместе провели. Саша – веселый, искренний, интересный парень. Он порекомендовал мне тренера Павла Маркидана, с которым Александр готовился к прошлому сезону в . Радулов был очень доволен результатами этой подготовки.

– Судя по тому, как резво сегодня выполнял все упражнения Радулов, он в прекрасной форме…

– Даже не знаю, откуда у него столько энергии! В физическом плане он подготовлен к сезону просто здорово. Сильно тренировался летом, с утроенной энергией, чтобы в полной мере проявить себя в новом клубе. Думаю, в этом чемпионате Александр покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован, – сказал Малкин.