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    Билл Дэйли: «Альтернативного календаря нет. Участие хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018 исключено»

    Теги Билл Дэйли НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир календарь

    Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о варианте календаря, который предусматривает паузу на время Олимпиады в Южной Корее.

    «Я рад сделать официальное заявление. Нет никакого альтернативного календаря. Участие хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018 исключено.

    Федерации хоккея всех стран подбирают составы без игроков НХЛ. Ожидаю, что скоро все хоккейные федерации объявят об этом официально и это развеет все сомнения», – заявил Дэйли. 

    Известно, что Федерация хоккея Канады расскажет сегодня об игроках, которых планирует заявить на Олимпиаду в Южной Корее.

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