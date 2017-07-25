Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о варианте календаря, который предусматривает паузу на время Олимпиады в Южной Корее.

«Я рад сделать официальное заявление. Нет никакого альтернативного календаря. Участие хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018 исключено.

Федерации хоккея всех стран подбирают составы без игроков НХЛ. Ожидаю, что скоро все хоккейные федерации объявят об этом официально и это развеет все сомнения», – заявил Дэйли.

Известно, что Федерация хоккея Канады расскажет сегодня об игроках, которых планирует заявить на Олимпиаду в Южной Корее.

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