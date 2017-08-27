NHL.com: Карлссон возглавил топ-20 лучших защитников лиги, россияне не вошли в список
Эксперты официального сайта НХЛ представили список топ-20 лучших защитников лиги на текущий момент.
Возглавил рейтинг защитник «Оттавы» Эрик Карлссон. Ни один российский защитник в список не вошел.
1. Эрик Карлссон («Оттава»)
2. Брент Бернс («Сан-Хосе»)
3. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)
4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
5. Данкан Кит («Чикаго»)
6. Пи Кей Суббан («Нэшвилл»)
7. Роман Йоси («Нэшвилл»)
8. Крис Летанг («Питтсбург»)
9. Ши Уэбер («Монреаль»)
10. Райан Сутер («Миннесота»)
11. Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)
12. Дастин Бафлин («Виннипег»)
13. Зак Веренски («Коламбус»)
14. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)
15. Кевин Шаттенкирк («Рейнджерс»)
16. Дуги Хэмилтон («Калгари»)
17. Райан Макдона («Рейнджерс»)
18. Марк Джиордано («Калгари»)
19. Райан Эллис («Нэшвилл»)
20. Кэм Фаулер («Анахайм»)
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