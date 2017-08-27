NHL.com: Карлссон возглавил топ-20 лучших защитников лиги, россияне не вошли в список

Эксперты официального сайта НХЛ представили список топ-20 лучших защитников лиги на текущий момент.

Возглавил рейтинг защитник «Оттавы» Эрик Карлссон. Ни один российский защитник в список не вошел.

1. Эрик Карлссон («Оттава»)

2. Брент Бернс («Сан-Хосе»)

3. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

5. Данкан Кит («Чикаго»)

6. Пи Кей Суббан («Нэшвилл»)

7. Роман Йоси («Нэшвилл»)

8. Крис Летанг («Питтсбург»)

9. Ши Уэбер («Монреаль»)

10. Райан Сутер («Миннесота»)

11. Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)

12. Дастин Бафлин («Виннипег»)

13. Зак Веренски («Коламбус»)

14. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)

15. Кевин Шаттенкирк («Рейнджерс»)

16. Дуги Хэмилтон («Калгари»)

17. Райан Макдона («Рейнджерс»)

18. Марк Джиордано («Калгари»)

19. Райан Эллис («Нэшвилл»)

20. Кэм Фаулер («Анахайм»)