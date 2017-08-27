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    NHL.com: Карлссон возглавил топ-20 лучших защитников лиги, россияне не вошли в список

    Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Тампа-Бэй Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Калгари Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Кристофер Летанг Ши Уэбер Райан Сутер Данкан Кит Брент Бернс Марк Джиордано Дастин Бафлин НХЛ Виктор Хедман Дрю Даути Алекс Пьетранжело Эрик Карлссон Кевин Шаттенкирк Пи Кей Суббан Кэм Фаулер Оливер Экман-Ларссон Райан Эллис Райан Макдона Роман Йоси Виннипег Дуги Хэмилтон Зак Веренски

    Эксперты официального сайта НХЛ представили список топ-20 лучших защитников лиги на текущий момент. 

    Возглавил рейтинг защитник «Оттавы» Эрик Карлссон. Ни один российский защитник в список не вошел. 

    1. Эрик Карлссон («Оттава»)

    2. Брент Бернс («Сан-Хосе»)

    3. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

    4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

    5. Данкан Кит («Чикаго»)

    6. Пи Кей Суббан («Нэшвилл»)

    7. Роман Йоси («Нэшвилл»)

    8. Крис Летанг («Питтсбург»)

    9. Ши Уэбер («Монреаль»)

    10. Райан Сутер («Миннесота»)

    11. Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)

    12. Дастин Бафлин («Виннипег»)

    13. Зак Веренски («Коламбус»)

    14. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)

    15. Кевин Шаттенкирк («Рейнджерс»)

    16. Дуги Хэмилтон («Калгари»)

    17. Райан Макдона («Рейнджерс»)

    18. Марк Джиордано («Калгари»)

    19. Райан Эллис («Нэшвилл»)

    20. Кэм Фаулер («Анахайм»)

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