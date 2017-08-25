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    СКА – «Йокерит». На арене в Петербурге произвели выстрел из пушки после гола Ковальчука. Так же делает «Коламбус» в НХЛ

    Теги СКА Коламбус Илья Ковальчук видео фото НХЛ Йокерит КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург)

    В ледовом дворце в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Йокеритом» (2:0) произвели выстрел из пушки, специально установленной на арене.

    Это случилось после гола форварда Ильи Ковальчука, открывшего счет в середине первого периода

    Выстрел из пушки – традиционное празднование гола клуба НХЛ «Коламбус».

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