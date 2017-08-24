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    Евгений Малкин о «Конн Смайте» Кросби: «Была капля горечи. Но совершенно незначительная»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался по поводу вручения приза самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли «Конн Смайт Трофи» Сидни Кросби

    «У нас были равные шансы, 50 на 50. Но лига предпочла (на самом деле победитель был определен по итогам голосования журналистов – прим. Sports.ru) отдать приз Сиду. От меня ничего не зависело. Но я старался помогать команде всем, чем мог.

    Вообще такие моменты стараюсь забывать быстрее. Да, была капля горечи. Но совершенно незначительная. Я понимаю, что Кросби играл великолепно, показывал потрясающий хоккей. Он получил трофей заслуженно», – сказал Малкин. 

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