Евгений Малкин о «Конн Смайте» Кросби: «Была капля горечи. Но совершенно незначительная»

Форвард «Питтсбурга» высказался по поводу вручения приза самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли «Конн Смайт Трофи» .

«У нас были равные шансы, 50 на 50. Но лига предпочла (на самом деле победитель был определен по итогам голосования журналистов – прим. Sports.ru) отдать приз Сиду. От меня ничего не зависело. Но я старался помогать команде всем, чем мог.

Вообще такие моменты стараюсь забывать быстрее. Да, была капля горечи. Но совершенно незначительная. Я понимаю, что Кросби играл великолепно, показывал потрясающий хоккей. Он получил трофей заслуженно», – сказал Малкин.