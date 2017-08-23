Фастовский об отмене лимита: «В России очень слабо работают школы. Мы заменим нашу молодежь на дешевых иностранцев»

Генеральный менеджер Кирилл Фастовский высказал мнение о лимите на легионеров.

– Отменят лимит на легионеров?

– Нет, конечно. Это вообще очень опасный шаг. Мы можем очень сильно пострадать.



– Но почему?



– А у нас очень слабо работают хоккейные школы в России. И с такой системой мы заменим российскую молодежь на дешевых иностранцев.



– Я не верю в это. Никто не позволит «Трактору» привезти 14 словаков, а вам 17 финнов. Завтра скажут: уважаемый Кирилл Валерьевич, мы тут в , а у вас играют одни финны. Ищите-ка русских.



– Поверьте моему опыту – не скажут. Все определяет результат. И если «Сибирь» из Новосибирской области выиграет Кубок Гагарина, то никто никогда не вспомнит, что там играло 17 финнов. Все будут вспоминать, что команда выиграла турнир. Все, – сказал Фастовский.