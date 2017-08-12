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    Александр Медведев: «Отмена дисквалификации Зарипова была бы идеальным решением»

    Теги Ак Барс Металлург Мг дисквалификации Данис Зарипов допинг Александр Медведев КХЛ CAS

    Член совета директоров КХЛ Александр Медведев надеется, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит дисквалификацию Даниса Зарипова за употребление допинга.

    «Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса. Отмена дисквалификации была бы идеальным решением.

    Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела.

    Только сочетание обнаруженных у него веществ привело к таким последствиям, якобы под предлогом сокрытия было такое сочетание веществ. Но мы знаем Зарипова очень давно – у него не было необходимости в этом, и тем более не было необходимости что-то скрывать», – сказал Медведев.

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