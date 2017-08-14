NHL.com: Кэйн возглавил топ-20 лучших вингеров лиги, Кучеров – 2-й, Овечкин – 6-й, Радулов не вошел в список
Эксперты официального сайта НХЛ представили список топ-20 лучших вингеров лиги на текущий момент.
Возглавил рейтинг форвард «Чикаго» Патрик Кэйн.
1. Патрик Кэйн («Чикаго»)
2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
3. Брэд Маршанд («Бостон»)
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
5. Джейми Бенн («Даллас»)
6. Александр Овечкин («Вашингтон»)
7. Джо Павелски («Сан-Хосе»)
8. Патрик Лайне («Виннипег»)
9. Артемий Панарин («Коламбус»)
10. Джонни Годро («Калгари»)
11. Блэйк Уилер («Виннипег»)
12. Фил Кессел («Питтсбург»)
13. Макс Пачиоретти («Монреаль»)
14. Филип Форсберг («Нэшвилл»)
15. Давид Пастрняк («Бостон»)
16. Кэм Эткинсон («Коламбус»)
17. Джефф Скиннер («Каролина»)
18. Уэйн Симмондс («Филадельфия»)
19. Ти Джей Оши («Вашингтон»)
20. Тэйлор Холл («Нью-Джерси»)
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