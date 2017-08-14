Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    NHL.com: Кэйн возглавил топ-20 лучших вингеров лиги, Кучеров – 2-й, Овечкин – 6-й, Радулов не вошел в список

    Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Филадельфия Монреаль Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Калгари Даллас Сан-Хосе Фил Кессел Александр Овечкин Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн Блэйк Уилер Ти Джей Оши Джейми Бенн Макс Пачиоретти Тэйлор Холл Владимир Тарасенко Уэйн Симмондс Джефф Скиннер Артемий Панарин Брэд Маршанд Никита Кучеров Виннипег Кэм Эткинсон Филип Форсберг Джон Годро Давид Пастрняк

    Эксперты официального сайта НХЛ представили список топ-20 лучших вингеров лиги на текущий момент. 

    Возглавил рейтинг форвард «Чикаго» Патрик Кэйн. 

    1. Патрик Кэйн («Чикаго»)

    2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

    3. Брэд Маршанд («Бостон»)

    4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

    5. Джейми Бенн («Даллас»)

    6. Александр Овечкин («Вашингтон»)

    7. Джо Павелски («Сан-Хосе»)

    8. Патрик Лайне («Виннипег»)

    9. Артемий Панарин («Коламбус»)

    10. Джонни Годро («Калгари»)

    11. Блэйк Уилер («Виннипег»)

    12. Фил Кессел («Питтсбург»)

    13. Макс Пачиоретти («Монреаль»)

    14. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

    15. Давид Пастрняк («Бостон»)

    16. Кэм Эткинсон («Коламбус»)

    17. Джефф Скиннер («Каролина»)

    18. Уэйн Симмондс («Филадельфия»)

    19. Ти Джей Оши («Вашингтон»)

    20. Тэйлор Холл («Нью-Джерси»)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться