Евгений Малкин о баттле Оксимирона и Гнойного: «Посмотрю по YouTube, если молодежи нравится. Наверное, там одна нецензурщина»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий по поводу рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным.
Баттл появился в интернете вчера вечером и на данный момент набрал 6 миллионов просмотров.
– Весь интернет сейчас сходит с ума по этому событию, вы смотрели?
– Даже не знаю, о чем вы сейчас говорите? У нас вроде Тимати же самый популярный рэпер? Ну раз настаиваете может, посмотрю по Youtube, если молодежи нравится. Хотя там, наверное, одна нецензурщина.
– Вам когда-нибудь на мобильный телефон звонил Путин?
– Нет. Я же не Александр Овечкин, – сказал Малкин.
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