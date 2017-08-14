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    Евгений Малкин о баттле Оксимирона и Гнойного: «Посмотрю по YouTube, если молодежи нравится. Наверное, там одна нецензурщина»

    Теги Питтсбург Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий по поводу рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным.

    Баттл появился в интернете вчера вечером и на данный момент набрал 6 миллионов просмотров.

    – Весь интернет сейчас сходит с ума по этому событию, вы смотрели?

    – Даже не знаю, о чем вы сейчас говорите? У нас вроде Тимати же самый популярный рэпер? Ну раз настаиваете может, посмотрю по Youtube, если молодежи нравится. Хотя там, наверное, одна нецензурщина.

    – Вам когда-нибудь на мобильный телефон звонил Путин?

    – Нет. Я же не Александр Овечкин, – сказал Малкин.

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