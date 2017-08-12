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    Кирилл Капризов о контракте с ЦСКА: «Так будет лучше для моей карьеры. Из «Миннесоты» особого интереса не было»

    Теги ЦСКА Миннесота НХЛ КХЛ Кирилл Капризов

    Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о решении продлить контракт с армейцами на 3 года. 

    – Принял такое решение. Конечно, посоветовался с родными. Считаю, так будет лучше для моей карьеры.

    – Уточните: у вас же был год контракта с ЦСКА. И вы подписали договор еще на три года?

    – Нет, это новый контракт с ЦСКА. В сумме на три сезона – до 2020 года.

    – «Миннесота» проявляла к вам большой интерес? Когда Никита Зайцев уезжал в НХЛ, его целый год обхаживал «Торонто». Было видно, что клубу НХЛ очень нужен такой защитник.

    – Особо сильного интереса в последнее время не было. После молодежного чемпионата мира – да, интересовались мной. Передавали через агента, что однажды ждут меня в их клубе. Но лично со мной никто не разговаривал.

    – Вы читали реакцию болельщиков в интернете, когда объявили о том, что Капризов продлил контракт?

    – Я особо не читал разные комментарии. Кому-то мое решение понравилось, кому-то – нет. И в этом нет ничего страшного. Скажу только спасибо тем, кто меня поддержал. Надеюсь, что и дальше буду вас радовать.

    – Сейчас КХЛ может официально вас объявить одной из главных звезд. Как вот НХЛ держится на Конноре Макдэвиде и Остоне Мэттьюсе. Вы готовы к шумихе вокруг своего имени?

    – Ее будет еще больше?

    – Конечно. Капризов теперь будет на всех афишах.

    – Ну не знаю. Прорвемся через медные трубы (улыбается). Надо меньше на этом зацикливаться. Просто играть в хоккей. Делать свою работу, – сказал Капризов. 

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