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    Отец Капризова: «Решение задержаться в ЦСКА приняли сообща, давления с моей стороны не было»

    Теги ЦСКА сборная России КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Кирилл Капризов

    Отец форварда ЦСКА Кирилла Капризова Олег Капризов прокомментировал подписание 3-летнего контракта с армейским клубом. 

    – Олег, ваше отцовское слово убедило Кирилла поставить подпись под контрактом с ЦСКА на три сезона?

    – Почему мое? Мы долго все взвешивали, оценивали аргументы «за» и «против». Решение приняли сообща. Если бы Кирилл не хотел задержаться в ЦСКА, то уехал бы. Здесь давления с моей стороны не было.

    – А давления со стороны ЦСКА лично на вас было?

    – Тоже нет. Вели диалог. Нормальный, человеческий. Никто со сроками не торопил, не подгонял. Мол, давайте завтра подписывайте…

    – Когда приняли окончательное решение задержаться в ЦСКА и в КХЛ, если не секрет?

    – Где-то неделю назад.

    – Есть мнение, что уже через год Кирилл здесь заскучает, ведь его признали лучшим европейским хоккеистом в возрасте до 22 лет. Кому же, как не ему дорога в сильнейшую лигу мира. Перед глазами яркие примеры – Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин. Наставник молодежной сборной Валерий Брагин по таланту поставил Капризова выше их всех…

    – Почему сын должен заскучать? С нашим календарем скучать некогда. Времени не хватает восстанавливаться. К тому же есть сборная, куда надо попасть и закрепиться. Его мечта – сыграть на Олимпиаде. И не просто сыграть, а вернуться из Кореи с медалью. Желательно золотой, – сказал Капризов-старший. 

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