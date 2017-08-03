Защитник Никита Задоров, скорее всего, продолжит выступать за .

Сообщается, что 22-летний россиянин близок к подписанию нового контракта с «Эвеланш» со средней зарплатой 2 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

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