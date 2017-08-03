НХЛ. Задоров близок к подписанию нового контракта с «Колорадо» со средней зарплатой 2 млн долларов
Защитник Никита Задоров, скорее всего, продолжит выступать за «Колорадо».
Сообщается, что 22-летний россиянин близок к подписанию нового контракта с «Эвеланш» со средней зарплатой 2 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате НХЛ 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».
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