Стали известны требования защитника Никиты Задорова, который ведет переговоры о новом контракте с .

По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 миллиона долларов. «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.

Ранее россиянин заявил, что вернется в Россию, если не договорится о контракте с «Колорадо».

В прошлом сезоне 22-летний защитник провел в 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

Никита Задоров: «Договорились с ЦСКА, но до конца июля жду ответа от «Колорадо»