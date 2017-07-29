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    НХЛ. Задоров просит зарплату 3 млн долларов, «Колорадо» предлагает 2 млн

    Теги ЦСКА Колорадо НХЛ КХЛ Никита Задоров

    Стали известны требования защитника Никиты Задорова, который ведет переговоры о новом контракте с «Колорадо».

    По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 миллиона долларов. «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.

    Ранее россиянин заявил, что вернется в Россию, если не договорится о контракте с «Колорадо».

    В прошлом сезоне 22-летний защитник провел в НХЛ 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

    Никита Задоров: «Договорились с ЦСКА, но до конца июля жду ответа от «Колорадо»

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