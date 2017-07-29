НХЛ. Задоров просит зарплату 3 млн долларов, «Колорадо» предлагает 2 млн
Стали известны требования защитника Никиты Задорова, который ведет переговоры о новом контракте с «Колорадо».
По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 миллиона долларов. «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.
Ранее россиянин заявил, что вернется в Россию, если не договорится о контракте с «Колорадо».
В прошлом сезоне 22-летний защитник провел в НХЛ 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».
Никита Задоров: «Договорились с ЦСКА, но до конца июля жду ответа от «Колорадо»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.