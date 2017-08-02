На арене, где обокрали «Автомобилист», камеры были выключены с момента установки аппаратуры

смог частично разобраться с проблемами после того, как вчера из раздевалки команды в Нижнем Новгороде украли хоккейную экипировку игроков.

Из Екатеринбурга прислали новые коньки защитнику Михалу Чайковски и нападающему Алексею Михнову. Пока нет хоккейной обуви только у форварда , но и этот вопрос решится в ближайшие дни.

Стало известно, что видеокамеры, которые были установлены на выходах с арены, были отключены с самого начала после установки аппаратуры. У службы безопасности не было специального кабинета, где бы сидел человек и наблюдал за происходящим по монитору. Инцидент случился в Дворце спорта имени В.С. Коноваленко.

Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде

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