На арене, где обокрали «Автомобилист», камеры были выключены с момента установки аппаратуры
«Автомобилист» смог частично разобраться с проблемами после того, как вчера из раздевалки команды в Нижнем Новгороде украли хоккейную экипировку игроков.
Из Екатеринбурга прислали новые коньки защитнику Михалу Чайковски и нападающему Алексею Михнову. Пока нет хоккейной обуви только у форварда Рока Тичара, но и этот вопрос решится в ближайшие дни.
Стало известно, что видеокамеры, которые были установлены на выходах с арены, были отключены с самого начала после установки аппаратуры. У службы безопасности не было специального кабинета, где бы сидел человек и наблюдал за происходящим по монитору. Инцидент случился в Дворце спорта имени В.С. Коноваленко.
Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.