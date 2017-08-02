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    На арене, где обокрали «Автомобилист», камеры были выключены с момента установки аппаратуры

    Теги Автомобилист происшествия Алексей Михнов КХЛ Кубок губернатора Нижегородской области Рок Тичар Михал Чайковски

    «Автомобилист» смог частично разобраться с проблемами после того, как вчера из раздевалки команды в Нижнем Новгороде украли хоккейную экипировку игроков.

    Из Екатеринбурга прислали новые коньки защитнику Михалу Чайковски и нападающему Алексею Михнову. Пока нет хоккейной обуви только у форварда Рока Тичара, но и этот вопрос решится в ближайшие дни.

    Стало известно, что видеокамеры, которые были установлены на выходах с арены, были отключены с самого начала после установки аппаратуры. У службы безопасности не было специального кабинета, где бы сидел человек и наблюдал за происходящим по монитору. Инцидент случился в Дворце спорта имени В.С. Коноваленко.

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