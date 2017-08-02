Портал Future Considerations представил свой рейтинг драфта НХЛ-2018, в который вошли 100 игроков.

Первое место занял шведский защитник Расмус Далин, второе – российский форвард .

В топ-31 вошли еще 3 россиянина – форварды , Владислав Котков и Григорий Денисенко.

1. з , Швеция («Фрелунда», SHL)

2. н Андрей Свечников, Россия («Маскегон», USHL)

3. н Филип Задина, Чехия («Пардубице», чешская Экстралига)

4. н , Канада («Сент-Джон», QMJHL)

5. з Джаред МакАйзек, Канада («Галифакс», QMJHL)

6. н Брэйди Ткачак, США (USNTDP Juniors, USHL)

7. з Боди Уайлд, США (USNTDP Juniors, USHL)

8. з Райан Меркли, Канада («Гелф», OHL)

9. з Куинтон Хьюджес, США (USNTDP Juniors, USHL)

10. н Андерсон МакДональд, Канада («Шербрук», QMJHL)

11. н Оливер Валстрем, США (USNTDP Juniors, USHL)

12. з Тай Смит, Канада («Спокэйн», WHL)

13. н Бенуа-Оливер Гру, Канада («Галифакс», QMJHL)

14. з Адам Боквист, Швеция («Брюнэс» U20, СуперЭлит)

15. н Джек МакБэйн, Канада («Торонто», OJHL)

16. н Александр Хованов, Россия («Ирбис», МХЛ)

17. з Джетт Вуу, Канада («Муз Джо», WHL)

18. з Эван Бушар, Канада («Лондон», OHL)

19. н Райан МакЛауд, Канада («Миссиссога», OHL)

20. н Владислав Котков, Россия («Красная Армия», МХЛ)

21. н Акил Томас, Канада («Ниагара», OHL)

22. н Джейк Уайз, США (USNTDP Juniors, USHL)

23. з Ксавье Бушар, Канада («Бэ-Комо», QMJHL)

24. н Тай Делландреа, Канада («Флинт», OHL)

25. н Исак Лундестрем, Швеция («Лулео», SHL)

26. н , Россия («Локо», МХЛ)

27. н Филипп Курашев, Швейцария («Квебек», QMJHL)

28. з Джиованни Валлати («Китченер», OHL)

29. з К’Андре Миллер, США (USNTDP Juniors, USHL)

30. з Маттиас Самуэльссон, США (USNTDP Juniors, USHL)

31. в Якуб Шкарек, Чехия («Дукла», чешская Экстралига)

... 36. з Александр Алексеев, Россия («Ред Дир», WHL)

37. н Кирилл Нижников, Россия («Бэрри», OHL)

…43. н Виталий Кравцов, Россия («Белые Медведи», МХЛ)

…46. н Михаил Бицадзе, Россия («Динамо» Бшх, ВХЛ)

…57. з Данила Галенюк, Россия («Мамонты Югры», МХЛ)

…65. н Егор Соколов, Россия («Белые Медведи», МХЛ)

…86. н Кирилл Марченко, Россия («Мамонты Югры», МХЛ)

ПРИМЕЧАНИЕ: клубное представительство игроков указано по прошлому сезону.