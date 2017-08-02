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    Драфт НХЛ-2018. Свечников занял 2-е место в рейтинге Future Considerations, Хованов – 16-й

    Теги НХЛ драфт НХЛ Джозеф Велено Андрей Свечников Александр Хованов Григорий Денисенко Расмус Далин

    Портал Future Considerations представил свой рейтинг драфта НХЛ-2018, в который вошли 100 игроков.

    Первое место занял шведский защитник Расмус Далин, второе – российский форвард Андрей Свечников.

    В топ-31 вошли еще 3 россиянина – форварды Александр Хованов, Владислав Котков и Григорий Денисенко.

    1. з Расмус Далин, Швеция («Фрелунда», SHL)

    2. н Андрей Свечников, Россия («Маскегон», USHL)

    3. н Филип Задина, Чехия («Пардубице», чешская Экстралига)

    4. н Джозеф Велено, Канада («Сент-Джон», QMJHL)

    5. з Джаред МакАйзек, Канада («Галифакс», QMJHL)

    6. н Брэйди Ткачак, США (USNTDP Juniors, USHL)

    7. з Боди Уайлд, США (USNTDP Juniors, USHL)

    8. з Райан Меркли, Канада («Гелф», OHL)

    9. з Куинтон Хьюджес, США (USNTDP Juniors, USHL)

    10. н Андерсон МакДональд, Канада («Шербрук», QMJHL)

    11. н Оливер Валстрем, США (USNTDP Juniors, USHL)

    12. з Тай Смит, Канада («Спокэйн», WHL)

    13. н Бенуа-Оливер Гру, Канада («Галифакс», QMJHL)

    14. з Адам Боквист, Швеция («Брюнэс» U20, СуперЭлит)

    15. н Джек МакБэйн, Канада («Торонто», OJHL)

    16. н Александр Хованов, Россия («Ирбис», МХЛ)

    17. з Джетт Вуу, Канада («Муз Джо», WHL)

    18. з Эван Бушар, Канада («Лондон», OHL)

    19. н Райан МакЛауд, Канада («Миссиссога», OHL)

    20. н Владислав Котков, Россия («Красная Армия», МХЛ)

    21. н Акил Томас, Канада («Ниагара», OHL)

    22. н Джейк Уайз, США (USNTDP Juniors, USHL)

    23. з Ксавье Бушар, Канада («Бэ-Комо», QMJHL)

    24. н Тай Делландреа, Канада («Флинт», OHL)

    25. н Исак Лундестрем, Швеция («Лулео», SHL)

    26. н Григорий Денисенко, Россия («Локо», МХЛ)

    27. н Филипп Курашев, Швейцария («Квебек», QMJHL)

    28. з Джиованни Валлати («Китченер», OHL)

    29. з К’Андре Миллер, США (USNTDP Juniors, USHL)

    30. з Маттиас Самуэльссон, США (USNTDP Juniors, USHL)

    31. в Якуб Шкарек, Чехия («Дукла», чешская Экстралига)

    ... 36. з Александр Алексеев, Россия («Ред Дир», WHL)

    37. н Кирилл Нижников, Россия («Бэрри», OHL)

    …43. н Виталий Кравцов, Россия («Белые Медведи», МХЛ)

    …46. н Михаил Бицадзе, Россия («Динамо» Бшх, ВХЛ)

    …57. з Данила Галенюк, Россия («Мамонты Югры», МХЛ)

    …65. н Егор Соколов, Россия («Белые Медведи», МХЛ)

    …86. н Кирилл Марченко, Россия («Мамонты Югры», МХЛ)

    ПРИМЕЧАНИЕ: клубное представительство игроков указано по прошлому сезону. 

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