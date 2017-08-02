Драфт НХЛ-2018. Свечников занял 2-е место в рейтинге Future Considerations, Хованов – 16-й
Портал Future Considerations представил свой рейтинг драфта НХЛ-2018, в который вошли 100 игроков.
Первое место занял шведский защитник Расмус Далин, второе – российский форвард Андрей Свечников.
В топ-31 вошли еще 3 россиянина – форварды Александр Хованов, Владислав Котков и Григорий Денисенко.
1. з Расмус Далин, Швеция («Фрелунда», SHL)
2. н Андрей Свечников, Россия («Маскегон», USHL)
3. н Филип Задина, Чехия («Пардубице», чешская Экстралига)
4. н Джозеф Велено, Канада («Сент-Джон», QMJHL)
5. з Джаред МакАйзек, Канада («Галифакс», QMJHL)
6. н Брэйди Ткачак, США (USNTDP Juniors, USHL)
7. з Боди Уайлд, США (USNTDP Juniors, USHL)
8. з Райан Меркли, Канада («Гелф», OHL)
9. з Куинтон Хьюджес, США (USNTDP Juniors, USHL)
10. н Андерсон МакДональд, Канада («Шербрук», QMJHL)
11. н Оливер Валстрем, США (USNTDP Juniors, USHL)
12. з Тай Смит, Канада («Спокэйн», WHL)
13. н Бенуа-Оливер Гру, Канада («Галифакс», QMJHL)
14. з Адам Боквист, Швеция («Брюнэс» U20, СуперЭлит)
15. н Джек МакБэйн, Канада («Торонто», OJHL)
16. н Александр Хованов, Россия («Ирбис», МХЛ)
17. з Джетт Вуу, Канада («Муз Джо», WHL)
18. з Эван Бушар, Канада («Лондон», OHL)
19. н Райан МакЛауд, Канада («Миссиссога», OHL)
20. н Владислав Котков, Россия («Красная Армия», МХЛ)
21. н Акил Томас, Канада («Ниагара», OHL)
22. н Джейк Уайз, США (USNTDP Juniors, USHL)
23. з Ксавье Бушар, Канада («Бэ-Комо», QMJHL)
24. н Тай Делландреа, Канада («Флинт», OHL)
25. н Исак Лундестрем, Швеция («Лулео», SHL)
26. н Григорий Денисенко, Россия («Локо», МХЛ)
27. н Филипп Курашев, Швейцария («Квебек», QMJHL)
28. з Джиованни Валлати («Китченер», OHL)
29. з К’Андре Миллер, США (USNTDP Juniors, USHL)
30. з Маттиас Самуэльссон, США (USNTDP Juniors, USHL)
31. в Якуб Шкарек, Чехия («Дукла», чешская Экстралига)
... 36. з Александр Алексеев, Россия («Ред Дир», WHL)
37. н Кирилл Нижников, Россия («Бэрри», OHL)
…43. н Виталий Кравцов, Россия («Белые Медведи», МХЛ)
…46. н Михаил Бицадзе, Россия («Динамо» Бшх, ВХЛ)
…57. з Данила Галенюк, Россия («Мамонты Югры», МХЛ)
…65. н Егор Соколов, Россия («Белые Медведи», МХЛ)
…86. н Кирилл Марченко, Россия («Мамонты Югры», МХЛ)
ПРИМЕЧАНИЕ: клубное представительство игроков указано по прошлому сезону.
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