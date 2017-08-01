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    Алексей Михнов о краже формы: «Надо пойти на матч местной ночной лиги. Может, там обнаружат»

    Теги Автомобилист происшествия Алексей Михнов КХЛ Кубок губернатора Нижегородской области любительский хоккей Михал Чайковски

    Нападающий «Автомобилиста» Алексей Михнов рассказал о краже формы у игроков его команды перед матчем Кубка губернатора Нижегородской области с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

    «У меня украли коньки новые, сшитые по спецзаказу. Теперь придется ждать, когда пришлют новую пару из Екатеринбурга. Чайковски совсем не повезло – украли две новые пары. Кошмар.

    Полиция сейчас приехала, разбирается. Надо через неделю пойти на матч местной ночной лиги. Может, там обнаружат», – сказал Михнов.

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