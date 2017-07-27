Зарипов получил предложение из НХЛ с зарплатой выше, чем в «Ак Барсе». Но ему могут запретить играть в лиге

Нападающий Данис Зарипов, скорее всего, не сможет продолжить карьеру в НХЛ.

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли вчера разослал клубам лиги уведомление, которое затрагивает судьбу Зарипова, дисквалифицированного на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Содержание уведомления сводится к следующему: «Если вы вступили в переговоры с представителем каких-либо игроков, недавно дисквалифицированных в за нарушения антидопинговых правил, обратитесь в Центральное бюро НХЛ, прежде чем заключать контракт или достигать каких-либо договоренностей.

Эти игроки с большой долей вероятности не смогут играть в нашей лиге. Либо по причине того, что у них имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что их дисквалификации будут в силе и у нас, либо оба фактора сразу».

Отмечается, что Зарипов получил сразу несколько предложений от клубов НХЛ. В одном из предложений его потенциальная зарплата превышала сумму, которую он мог заработать в .

Напомним, оклад Зарипова по 2-летнему контракту с «Ак Барсом» составил 260 миллионов рублей.