Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей от Forbes, Кокорин занял 16-е место

Нападающий «Вашингтона» возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса, составленный Forbes.

31-летний хоккеист за год заработал 14 миллионов долларов и поднялся на 4 строчки, опередив поп-исполнителей Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати. Замыкает пятерку еще один певец Дима Билан, поднявшийся на 8 позиций.

Также в рейтинг вошли: хоккеисты Евгений Малкин, который поднялся на 4 строчки и занимает 6-е место с доходом в 9,5 миллиона долларов, и Сергей Бобровский, сохранивший за собой 8-ю позицию с доходом в 8,5 миллиона долларов, футболисты сборной России Александр Кокорин, который остался на 16-й строчке с доходом в 4 миллиона долларов, и , поднявшийся с 31-го на 27-е место с доходом в 3,2 миллиона долларов, фигурист Евгений Плющенко, занимающий 28-е место с доходом в 3,2 миллиона долларов, шахматист Сергей Карякин (35 место, 0,6 миллиона долларов) и боец Федор Емельяненко (37 место, 2 миллиона долларов).

Лидер прошлогоднего рейтинга теннисистка Мария Шарапова опустилась на 19-ю позицию. Ее доходы снизились больше, чем в 7 раз – с 21,9 миллиона долларов до 3 миллионов.

Место в рейтинге складывается на основании трех факторов: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.