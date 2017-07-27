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    НХЛ. Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Москве

    Теги СКА ФХР Питтсбург Кубок Стэнли Сергей Гончар Евгений Малкин фото НХЛ КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер пенсильванской команды Сергей Гончар представили Кубок Стэнли.

    Выставка прошла в «Парке легенд» в Москве. Одновременно были выставлены Кубок Гагарина и Кубок чемпионов России, обладателем которых на данный момент является СКА.

    Мероприятие, где одновременно представлены три трофея, организовано впервые. Малкин и Гончар провели автограф-сессию.

    фото

    Фото: официальный сайт ФХР

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