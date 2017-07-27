Нападающий «Питтсбурга» и тренер пенсильванской команды Сергей Гончар представили Кубок Стэнли.

Выставка прошла в «Парке легенд» в Москве. Одновременно были выставлены Кубок Гагарина и Кубок чемпионов России, обладателем которых на данный момент является .

Мероприятие, где одновременно представлены три трофея, организовано впервые. Малкин и Гончар провели автограф-сессию.

Фото: официальный сайт ФХР