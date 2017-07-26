Журналист «Советского Спорта» Павел Лысенков поделился информацией по поводу того, проявляют ли в интерес к форварду Данису Зарипову.

«Заокеанский агент уже прозондировал почву. К Зарипову есть интерес в сильнейшей лиге мира. По оценке экспертов, Данис точно получит контракт на миллион долларов.

Да, чистыми это получится порядка 30 миллионов рублей в год. Не сравнить с деньгами в . Но также возможны бонусы за выступление – голы, передачи, количество проведенных матчей. Игроки, кому за 35 лет, делают на этом хорошие деньги. Так, 45-летний Яромир Ягр в прошлом сезоне заработал 5,5 млн долларов во «Флориде».

Интересно посмотреть на реакцию в клубах НХЛ. Вот в одной команде сказали: «Кто такой Зарипов? Мы его не знаем. Нужно уточнить вопрос с нашими скаутами в России».

В других командах заявили: «Мы хорошо знаем Зарипова, этот вариант нам надо обдумать».

Проблема в том, что переход нужно решать централизованно через НХЛ. Сначала согласовать тему с профсоюзом игроков, потом получить добро от самой лиги, которая не любит попадать в скандальные ситуации. Зачем им хоккеист с пятном от допинга на мундире? С другой стороны, НХЛ всегда была на стороне игроков – вспомните случай с Никласом Бэкстремом в Сочи.

Чисто теоретически Зарипов сейчас нужнее всех «Вашингтону», где недокомплект форвардов и всего 4 млн долларов под потолком зарплат. Но из столичного клуба пока не вышли на связь. Возможно, думают, что трое русских в составе – уже достаточно. А может, тоже выясняют вопрос, кто такой Зарипов. Но если Александр Овечкин позвонит в клуб, то это дело может пойти гораздо быстрее.

«Интерес к Зарипову в НХЛ есть. Можно даже назвать это мини-ажиотажем, – сообщил наш источник. – Но пока руководство лиги не даст зеленый свет, переговоры с Зариповым не начнутся».

Да и сам Данис, напомним, пока в приоритете держит Россию», – написал Лысенков.