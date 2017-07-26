Генеральный менеджер Брайан Маклеллан прокомментировал условия контрактов с российскими хоккеистами Дмитрием Орловым и .

– Соглашение с Кузнецовым рассчитано на 8 лет и 62,4 миллиона долларов. Добавьте сюда 6-летний контракт с Орловым на 30,6 миллиона. Это никоим образом не затрудняет движение клуба вперед в финансовом плане?

– Мы сели и подумали: Кузнецову 25 лет. Он будет основным центрфорвардом. На эти качества делает упор вся лига – скорость, молодость.

У нас два хороших центрфорварда – Кузнецов и Бэкстрем. Мы столько времени потратили на поиск такой двоечки. Ну как мы могли не сделать этого?

Думаю, у нас хорошая команда. У нас качественная вратарская линия. У нас мастеровитые игроки. Посмотрим, как проявят себя Кристиан Юос и Джохансен.

Возможно, в этой области нам потребуется время, чтобы выйти на необходимый уровень. Тут есть небольшая неопределенность. Но я настроен положительно, – сказал Маклеллан.