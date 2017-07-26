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    Генменеджер «Вашингтона»: «Кузнецов будет основным центром. Вся лига делает упор на скорость и молодость»

    Теги Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов Кристиан Юос Брайан Маклеллан

    Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал условия контрактов с российскими хоккеистами Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым.

    – Соглашение с Кузнецовым рассчитано на 8 лет и 62,4 миллиона долларов. Добавьте сюда 6-летний контракт с Орловым на 30,6 миллиона. Это никоим образом не затрудняет движение клуба вперед в финансовом плане?

    – Мы сели и подумали: Кузнецову 25 лет. Он будет основным центрфорвардом. На эти качества делает упор вся лига – скорость, молодость.

    У нас два хороших центрфорварда – Кузнецов и Бэкстрем. Мы столько времени потратили на поиск такой двоечки. Ну как мы могли не сделать этого?

    Думаю, у нас хорошая команда. У нас качественная вратарская линия. У нас мастеровитые игроки. Посмотрим, как проявят себя Кристиан Юос и Джохансен.

    Возможно, в этой области нам потребуется время, чтобы выйти на необходимый уровень. Тут есть небольшая неопределенность. Но я настроен положительно, – сказал Маклеллан.

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