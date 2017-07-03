Генменеджер «Вашингтона» о контракте Кузнецова: «У него были рычаги давления в виде варианта из России. Мы должны были выполнить его требования»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что ему пришлось согласиться с требованиями по контракту форварда Евгения Кузнецова, потому что он мог вернуться в .

«Думаю, мы предложили больше, чем хотели. Просто это случилось из-за ситуации, при которой Кузнецов имел возможность уехать в Россию на два года, заработать больше денег, чем здесь и потом вернуться неограниченно свободным агентом.

У него были рычаги давления. Мы должны были выполнить его требования.

Деньги от контракта Юханссона были нужны, чтобы подписать Кузнецова. Так что в конечном итоге встал вопрос: мы позволяем Кузнецову вернуться в Россию и стать неограниченно свободным агентом через два года или же мы совершаем обмен с участием Маркуса?», – заявил Маклеллан.

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