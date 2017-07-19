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    Эллиотт Фридман: «Ожидается, что игроки с АХЛ-контрактами смогут сыграть на Олимпиаде, с двусторонними – нет»

    Теги НХЛ АХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Эллиотт Фридман

    Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман разъяснил ситуацию с возможным участием игроков АХЛ на Олимпиаде. 

    «Ожидается, что игроки с АХЛ-контрактами смогут сыграть на Олимпиаде. 

    В то же время, генменеджеры клубов НХЛ считают, что игроки с двусторонними контрактами не поедут. Но окончательного решения еще нет», – написал Фридман в твиттере. 

    В командах АХЛ выступают игроки, у которых есть соглашение только с этим клубом (АХЛ-контракт) или двусторонний контракт с клубом НХЛ. 

    В апреле НХЛ объявила о своем отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В июне был опубликован календарь лиги на сезон-2017/18, не предусматривающий паузы на Олимпиаду.

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