Эллиотт Фридман: «Ожидается, что игроки с АХЛ-контрактами смогут сыграть на Олимпиаде, с двусторонними – нет»
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман разъяснил ситуацию с возможным участием игроков АХЛ на Олимпиаде.
«Ожидается, что игроки с АХЛ-контрактами смогут сыграть на Олимпиаде.
В то же время, генменеджеры клубов НХЛ считают, что игроки с двусторонними контрактами не поедут. Но окончательного решения еще нет», – написал Фридман в твиттере.
В командах АХЛ выступают игроки, у которых есть соглашение только с этим клубом (АХЛ-контракт) или двусторонний контракт с клубом НХЛ.
В апреле НХЛ объявила о своем отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В июне был опубликован календарь лиги на сезон-2017/18, не предусматривающий паузы на Олимпиаду.
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