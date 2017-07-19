Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман разъяснил ситуацию с возможным участием игроков АХЛ на Олимпиаде.

«Ожидается, что игроки с АХЛ-контрактами смогут сыграть на Олимпиаде.

В то же время, генменеджеры клубов считают, что игроки с двусторонними контрактами не поедут. Но окончательного решения еще нет», – написал Фридман в твиттере.

В командах АХЛ выступают игроки, у которых есть соглашение только с этим клубом (АХЛ-контракт) или двусторонний контракт с клубом НХЛ.

В апреле НХЛ объявила о своем отказе от участия в Олимпиаде-2018 в . В июне был опубликован календарь лиги на сезон-2017/18, не предусматривающий паузы на Олимпиаду.

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