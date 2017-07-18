ФХР утвердила новый логотип ВХЛ, отказавшись от использования цветов российского флага
ФХР утвердила новый логотип ВХЛ.
«Логотип является усовершенствованной версией предыдущего логотипа организации, что позволяет передать идею преемственности целей и управленческой философии при ее значительной модернизации.
Логотип имеет форму щита, выполнен в стиле минимализма с использованием черно-белой цветовой гаммы. Отказ от использования цветов российского флага подчеркивает международный статус организации.
Стилистически новый логотип отличается от предыдущего логотипа более жестким контуром щита и современными линиями шрифта», – сказано в информационном сообщении.
Иллюстрация: официальный сайт ФХР
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