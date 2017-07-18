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    ФХР утвердила новый логотип ВХЛ, отказавшись от использования цветов российского флага

    Теги ФХР фото ВХЛ

    ФХР утвердила новый логотип ВХЛ.

    «Логотип является усовершенствованной версией предыдущего логотипа организации, что позволяет передать идею преемственности целей и управленческой философии при ее значительной модернизации.

    Логотип имеет форму щита, выполнен в стиле минимализма с использованием черно-белой цветовой гаммы. Отказ от использования цветов российского флага подчеркивает международный статус организации.

    Стилистически новый логотип отличается от предыдущего логотипа более жестким контуром щита и современными линиями шрифта», – сказано в информационном сообщении.

    Иллюстрация: официальный сайт ФХР

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