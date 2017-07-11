Илья Ковальчук: «Колено восстановилось, я уже пять недель тренируюсь»
Форвард Илья Ковальчук, подписавший новый однолетний контракт со СКА, рассказал о своем физическом состоянии.
– Как прошел медосмотр?
– Это у врачей надо спросить. К сезону допустили. Колено восстановилось, я уже пять недель тренируюсь. Так что проблем никаких нет.
– Какие-то личные цели ставите на сезон?
– Выиграть как можно больше трофеев с клубом и сборной.
– Насколько это будет сложнее сделать без Шипачева и Дадонова?
– Они очень мастеровитые ребята. Но выбрали другой путь. Поэтому им нужно только пожелать удачи. Будем надеяться, что у них все получится. И будут приезжать в сборную, помогать команде так же, как они это делали, играя здесь, — сказал Ковальчук.
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