Форвард Илья Ковальчук, подписавший новый однолетний контракт со , рассказал о своем физическом состоянии.

– Как прошел медосмотр?

– Это у врачей надо спросить. К сезону допустили. Колено восстановилось, я уже пять недель тренируюсь. Так что проблем никаких нет.

– Какие-то личные цели ставите на сезон?

– Выиграть как можно больше трофеев с клубом и сборной.

– Насколько это будет сложнее сделать без Шипачева и Дадонова?

– Они очень мастеровитые ребята. Но выбрали другой путь. Поэтому им нужно только пожелать удачи. Будем надеяться, что у них все получится. И будут приезжать в сборную, помогать команде так же, как они это делали, играя здесь, — сказал Ковальчук.