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    НХЛ. Тайлер Джонсон подписал новый 7-летний контракт с «Тампой» на 35 млн долларов

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Тайлер Джонсон

    «Тампа» заключила новое 7-летнее соглашение с форвардом Тайлером Джонсоном.

    26-летний американец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заработает за это время 35 миллионов долларов (кэпхит – 5 миллионов).

    Ранее по поводу нового контракта Джонсон обращался в арбитраж. Предыдущее соглашение было рассчитано на три года с кэпхитом 3,33 миллиона долларов.

    В 66 матчах прошлого чемпионата НХЛ Джонсон набрал за «Лайтнинг» 45 (19+26) очков – 5-й результат в команде. Кроме того, нападающий стал третьим в «Тампе» по голам и шайбам (6), заброшенным в большинстве.

    Всего за 5 сезонов в составе «Лайтнинг» на счету Джонсона в 308 матчах регулярных чемпионатов 211 (89+122) баллов за результативность. В 47 играх плей-офф он набрал 42 (21+21) очка.

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