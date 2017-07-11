заключила новое 7-летнее соглашение с форвардом Тайлером Джонсоном.

26-летний американец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заработает за это время 35 миллионов долларов (кэпхит – 5 миллионов).

Ранее по поводу нового контракта Джонсон обращался в арбитраж. Предыдущее соглашение было рассчитано на три года с кэпхитом 3,33 миллиона долларов.

В 66 матчах прошлого чемпионата НХЛ Джонсон набрал за «Лайтнинг» 45 (19+26) очков – 5-й результат в команде. Кроме того, нападающий стал третьим в «Тампе» по голам и шайбам (6), заброшенным в большинстве.

Всего за 5 сезонов в составе «Лайтнинг» на счету Джонсона в 308 матчах регулярных чемпионатов 211 (89+122) баллов за результативность. В 47 играх плей-офф он набрал 42 (21+21) очка.