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    Дацюк сопровождал Путина на экскурсии по спорткомплексу в Екатеринбурге

    Теги СКА Павел Дацюк фото Владимир Путин КХЛ любительский хоккей детский хоккей

    Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге и познакомился с проектом спортивно-образовательного кластера, который планируется построить в городе.

    В экскурсии по комплексу Путина сопровождали директор Олег Черепанов и нападающий СКА Павел Дацюк. Президенту показали макет спортивно-образовательного кластера, который будет построен в Екатеринбурге. Здесь планируют создать сборную из наиболее одаренных юных игроков Свердловской области.

    Комплекс «Дацюк-Арена» построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной любительской команды «Неоплан» в Ночной хоккейной лиге в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Арена названа в честь Павла Дацюка.

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