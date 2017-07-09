СКА согласовал однолетний контракт с Ковальчуком
СКА договорился об условиях контракта на один год с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.
Официально о сделке объявят в ближайшее время. Ранее представитель нападающего вел переговоры с клубами НХЛ. В следующем году Ковальчуку исполнится 35 лет, и он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом.
Подробную статистику форварда вы можете посмотреть здесь.
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