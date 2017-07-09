СКА согласовал однолетний контракт с Ковальчуком

договорился об условиях контракта на один год с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.

Официально о сделке объявят в ближайшее время. Ранее представитель нападающего вел переговоры с клубами НХЛ. В следующем году Ковальчуку исполнится 35 лет, и он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом.

Подробную статистику форварда вы можете посмотреть здесь.

Ковальчук остается в КХЛ. Что пошло не так?