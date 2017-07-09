Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СКА согласовал однолетний контракт с Ковальчуком

    Теги СКА Илья Ковальчук КХЛ

    СКА договорился об условиях контракта на один год с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.

    Официально о сделке объявят в ближайшее время. Ранее представитель нападающего вел переговоры с клубами НХЛ. В следующем году Ковальчуку исполнится 35 лет, и он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом.

    Подробную статистику форварда вы можете посмотреть здесь.

    Ковальчук остается в КХЛ. Что пошло не так?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться