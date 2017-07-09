Майк Кинэн: «Малкин точно попал бы в топ-100, если бы в НХЛ выбирали лучших за все столетие»
Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением об игре нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в прошедшем сезоне.
– Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному хоккеисту плей-офф – снова получил Сидни Кросби. На ваш взгляд, это справедливо?
– К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счет. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды, – как «Конн Смайт», так и «Харт Трофи», который завоевал Макдэвид.
– Малкин уже трижды завоевывал Кубок Стэнли. Как отнеслись к его невключению в список 100 лучших игроков НХЛ всех времен в начале этого года?
– На мой взгляд, нескольких хоккеистов неоправданно забыли. Возможно, это связано с тем, что отбирали определенное количество представителей каждого десятилетия. Однако если бы выбирали лучших за все столетие, Евгений обязательно попал бы в топ-100, – сказал Кинэн.
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