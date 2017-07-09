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    Майк Кинэн: «Малкин точно попал бы в топ-100, если бы в НХЛ выбирали лучших за все столетие»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Кинэн Коннор Макдэвид Куньлунь Ред Стар

    Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением об игре нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в прошедшем сезоне.

    Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному хоккеисту плей-офф – снова получил Сидни Кросби. На ваш взгляд, это справедливо?

    – К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счет. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды, – как «Конн Смайт», так и «Харт Трофи», который завоевал Макдэвид.

    – Малкин уже трижды завоевывал Кубок Стэнли. Как отнеслись к его невключению в список 100 лучших игроков НХЛ всех времен в начале этого года?

    – На мой взгляд, нескольких хоккеистов неоправданно забыли. Возможно, это связано с тем, что отбирали определенное количество представителей каждого десятилетия. Однако если бы выбирали лучших за все столетие, Евгений обязательно попал бы в топ-100, – сказал Кинэн. 

    НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?

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