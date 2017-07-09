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    «Авангард» не собирается возвращать Ягра

    Теги Авангард Яромир Ягр КХЛ

    «Авангард» не будет приглашать в команду 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра, который сейчас находится в статусе свободного агента. 

    «Возвращение чешского нападающего Яромира Ягра в «Авангард» не рассматривается», – сообщили в пресс-службе омского клуба.

    В «Авангарде» Ягр выступал в сезоне-2004/05, когда в НХЛ был локаут, а также с 2008 по 2011 годы. 

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