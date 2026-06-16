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КХЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27. В чемпионате будет 93 игровых дня подряд со старта до первой паузы
КХЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27.

КХЛ представила календарь регулярного чемпионата на сезон-2026/27. Команды проведут по 68 матчей, общее число игровых дней также осталось без изменений – 182.

«Со старта чемпионата до первой паузы команды сыграют 93 игровых дня подряд. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча – это повторение минимального значения за всю историю КХЛ.

В чемпионате-2026/27 не будет игровых дней с 9 матчами, а число 8-матчевых дней сократилось с пяти до двух. В календаре увеличено число игровых дней с тремя, четырьмя и пятью матчами.

19-й сезон КХЛ стартует 5 сентября 2026 года сразу шестью матчами. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 93 дня подряд.

Пауза продлится с 7 по 14 декабря, новогодний перерыв составит три дня – с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звезд хоккея – с 5 по 8 февраля 2027 года.

Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате:

42 матча – по одному с каждой командой (21 дома, 21 в гостях);

20 матчей – с командами своей конференции (10 дома, 10 в гостях);

6 матчей – в рамках добора.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый раунд – по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго – по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша», – сказано в сообщении лиги.

Изображение: khl.ru

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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