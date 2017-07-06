Никита Нестеров вернется в Россию и подпишет контракт с клубом КХЛ

Агент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что его клиент перейдет в один из клубов .

«Никита Нестеров решил продолжить свою карьеру в России. Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», – сообщил Мильштейн в твиттере.

Права на 24-летнего Нестерова в КХЛ принадлежат , за который он выступал до отъезда в Северную Америку.

Там он провел 4 последних сезона, всего сыграв в 132 матча и набрав 33 (9+24) очка.