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    Никита Нестеров вернется в Россию и подпишет контракт с клубом КХЛ

    Теги Трактор Монреаль НХЛ КХЛ Никита Нестеров Дэн Мильштейн

    Агент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что его клиент перейдет в один из клубов КХЛ

    «Никита Нестеров решил продолжить свою карьеру в России. Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», – сообщил Мильштейн в твиттере. 

    Права на 24-летнего Нестерова в КХЛ принадлежат «Трактору», за который он выступал до отъезда в Северную Америку. 

    Там он провел 4 последних сезона, всего сыграв в НХЛ 132 матча и набрав 33 (9+24) очка. 

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