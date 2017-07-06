Коннор Макдэвид о новом контракте: «Хотели, чтобы у команды оставалось больше места в платежке»

Нападающий Коннор Макдэвид прокомментировал продление контракта с клубом на 8 лет и 100 миллионов долларов.

«Да, 100 миллионов – это большие деньги, я был немного шокирован, но остаться в еще на 8 лет – это нечто особенное. Я хотел остаться, хочу играть здесь и побеждать. Думаю, что мы на это способны. У нас хорошая молодая команда.

Во время переговоров я постоянно оставался в контакте с агентом. Можно ли было заработать и больше 100 миллионов – сложный вопрос. Но это все равно большие деньги. Мы хотим быть конкурентоспособными, чтобы у команды оставалось больше места в платежке для других игроков. Был ли шанс получить больше... Это не имеет значения», – сказал Макдэвид.

По информации Боба Маккензи, изначально в контракте Макдэвида планировалось сделать кэпхит 13,25 миллиона долларов, в итоге он составил 12,5 миллиона.

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