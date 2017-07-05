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    Максим Карпов перешел в СКА

    Теги СКА переходы КХЛ Динамо Максим Карпов

    СКА заключил контракт с нападающим Максимом Карповым, покинувшим московское «Динамо».

    Форвард перешел в петербургский клуб в статусе неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на один год.

    Напомним, что дисциплинарный комитет КХЛ признал игроков «Динамо» с односторонними контрактами, которые подавали заявления на расторжение соглашения, неограниченно свободными агентами.

    Подробную статистику выступлений Карпова вы можете посмотреть здесь.

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