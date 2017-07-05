Максим Карпов перешел в СКА

заключил контракт с нападающим Максимом Карповым, покинувшим московское «Динамо».

Форвард перешел в петербургский клуб в статусе неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на один год.

Напомним, что дисциплинарный комитет признал игроков «Динамо» с односторонними контрактами, которые подавали заявления на расторжение соглашения, неограниченно свободными агентами.

Подробную статистику выступлений Карпова вы можете посмотреть здесь.