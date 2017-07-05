«Салават Юлаев» подписал контракты со Скривенсом, Кокаревым и Артемом Федоровым
«Салават Юлаев» подписал контракты с вратарем Беном Скривенсом, а также форвардами Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Контракт с голкипером, который в прошедшем сезоне играл за минское «Динамо» подписан сроком на один год.
Также были заключены двухлетние контракты с бывшими нападающими московского «Динамо» Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым», – говорится в сообщении.
Напомним, что вчера КХЛ признала 42 игроков московского «Динамо», включая Кокарева и Федорова, неограниченно свободными агентами.
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