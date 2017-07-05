«Салават Юлаев» подписал контракты со Скривенсом, Кокаревым и Артемом Федоровым

подписал контракты с вратарем Беном Скривенсом, а также форвардами и Артемом Федоровым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Контракт с голкипером, который в прошедшем сезоне играл за минское подписан сроком на один год.

Также были заключены двухлетние контракты с бывшими нападающими московского «Динамо» Денисом Кокаревым и , – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера признала 42 игроков московского «Динамо», включая Кокарева и Федорова, неограниченно свободными агентами.