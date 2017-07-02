Игорь Ларионов: «Якуповым интересуются 3 команды НХЛ. Надеемся определиться в ближайшие дни»
Агент форварда Наиля Якупова Игорь Ларионов рассказал о контрактной ситуации своего клиента.
«Наилем интересуются три команды НХЛ. Надеемся, что в ближайшие день-два мы определимся. У этих трех команд очень большой интерес, они довольно-таки серьезные.
Одна из них будет бороться за попадание в плей-офф и проводит омоложение состава», – сказал Ларионов.
Напомним, что прежний клуб первого номера драфта НХЛ-2012 – «Сент-Луис» – не стал предлагать россиянину контракт.
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