Агент форварда Наиля Якупова Игорь Ларионов рассказал о контрактной ситуации своего клиента.

«Наилем интересуются три команды НХЛ. Надеемся, что в ближайшие день-два мы определимся. У этих трех команд очень большой интерес, они довольно-таки серьезные.

Одна из них будет бороться за попадание в плей-офф и проводит омоложение состава», – сказал Ларионов.

Напомним, что прежний клуб первого номера драфта НХЛ-2012 – «Сент-Луис» – не стал предлагать россиянину контракт.