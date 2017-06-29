Пьер Лебрюн: «Ковальчук продолжает рассматривать варианты и в НХЛ, и в КХЛ»
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с форвардом Ильей Ковальчуком, который провел последние четыре сезона в СКА.
«Как я понимаю, Ковальчук продолжает рассматривать варианты и в НХЛ, и в КХЛ. Он должен дождаться субботы, чтобы получить возможность подписать контракт с «Нью-Джерси» для последующего обмена. Пока не закрыты двери ни в КХЛ, ни в НХЛ», – написал Лебрюн.
Контракт Ковальчука со СКА был рассчитан до 30 апреля. Чтобы вернуться в НХЛ, нападающему нужно сперва подписать контракт с «Нью-Джерси», поскольку сейчас он находится в списке самовольно ушедших игроков.
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