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    Пьер Лебрюн: «Ковальчук продолжает рассматривать варианты и в НХЛ, и в КХЛ»

    Теги СКА возможные переходы Нью-Джерси Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Пьер ЛеБрюн

    Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с форвардом Ильей Ковальчуком, который провел последние четыре сезона в СКА.

    «Как я понимаю, Ковальчук продолжает рассматривать варианты и в НХЛ, и в КХЛ. Он должен дождаться субботы, чтобы получить возможность подписать контракт с «Нью-Джерси» для последующего обмена. Пока не закрыты двери ни в КХЛ, ни в НХЛ», – написал Лебрюн.

    Контракт Ковальчука со СКА был рассчитан до 30 апреля. Чтобы вернуться в НХЛ, нападающему нужно сперва подписать контракт с «Нью-Джерси», поскольку сейчас он находится в списке самовольно ушедших игроков.

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