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    НХЛ. 10-11 команд интересуются Радуловым

    Теги Монреаль Александр Радулов НХЛ

    Кандидатура нападающего «Монреаля» Александра Радулова вызывает повышенный интерес у команд НХЛ.

    Согласно сведениям инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, свою заинтересованность в российском форварде выразили 10-11 клубов лиги.

    Отмечается, что Радулов в настоящее время не собирается посещать клубы с визитом. Кроме этого, вариант с тем, чтобы продолжить играть за «Канадиенс», не исключается.

    Ранее сообщалось, что Радулов потребовал у «Монреаля» 6-летний контракт с зарплатой 7 млн долларов в год.

    1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

    Подробную статистику выступлений 30-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

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