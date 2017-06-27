Кандидатура нападающего «Монреаля» Александра Радулова вызывает повышенный интерес у команд НХЛ.

Согласно сведениям инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, свою заинтересованность в российском форварде выразили 10-11 клубов лиги.

Отмечается, что Радулов в настоящее время не собирается посещать клубы с визитом. Кроме этого, вариант с тем, чтобы продолжить играть за «Канадиенс», не исключается.

Ранее сообщалось, что Радулов потребовал у «Монреаля» 6-летний контракт с зарплатой 7 млн долларов в год.

1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Подробную статистику выступлений 30-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.